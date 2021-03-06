«دبي للسلع».. أفضل منطقة حرة في العالم

حسام عبدالنبي (دبي)

استطاع مركز دبي للسلع المتعددة، أن يثبت خلال سنوات قليلة عملياً أن دولة الإمارات قادرة على تحقيق الأحلام وتحويل الأفكار والطموحات إلى وقائع وقصص نجاح تشهد عليها المؤسسات العالمية. وتأسس مركز دبي للسلع المتعددة DMCC (الذي يضم حالياً أكثر من 18 ألف شركة) في عام 2002 بوساطة حكومة دبي، وذلك من أجل توفير البنية التحتية المادية والسوقية والمالية اللازمة لإنشاء مركز لتجارة السلع العالمية، واليوم وبعد أقل من 20 عاماً حصل المركز على عدد من الجوائز الدولية، وكان آخرها في شهر أكتوبر 2020 وهي جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم» لعام 2020 من قبل مجلة «أف دي آي» التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز» وذلك للعام السادس على التوالي.

شركات مسجلة

ونجح مركز دبي للسلع المتعددة في حصد الجوائز، فقد نجح أيضاً في تحقيق رقم قياسي في عام 2020 بتسجيل 2025 شركة جديدة، متحدياً التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا «كوفيد-19» التي هزت عرش المراكز المالية والمناطق الحرة العالمية، حيث إن هذا الرقم يعد أعلى عدد للشركات المسجلة في المركز خلال 5 سنوات.

ويرجع الفضل في قصة نجاح المركز إلى ربان السفينة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، صاحب الطموح ومُصدر القرارات الشجاعة والتي كان أهمها حزمة دعم الأعمال التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020، والتي شهدت اهتماماً من الشركات في 149 دولة، حيث استفادت أكثر من 8 آلاف شركة من أعضاء المركز (البالغ عددهم أكثر من 18 ألف شركة) من أكثر من 13 ألف عرض وحافز تم تقديمها خلال عام 2020 وشملت مجموعة واسعة من الحوافز والخدمات ذات القيمة المضافة لكل من الشركات القائمة والجديدة في المنطقة الحرة.

وفي إطار سعيه لتحقيق التحول الرقمي، حصد مركز دبي للسلع المتعددة جائزة ريادة الأعمال الدولية ضمن فئة «الاستراتيجية والتغيير والتحول»، وذلك تقديراً للتحسينات الرقمية التي طبّقها المركز لتبسيط تجربة تأسيس أعمال الشركات، والتي ساعدت على خفض زمن تقديم طلبات التسجيل إلى 10 أيام بدلاً من 40 يوماً، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 60%، إضافة إلى تحسين رضا العملاء بنسبة 9%. أما على صعيد دعم الأعمال والسكان ضمن مجتمع أبراج بحيرات جميرا لمواجهة كوفيد-19، فقد تم تكريم جهود المركز من خلال ترشيحه لنيل جائزة «أفضل إجراءات تواصل خلال أزمة جائحة كوفيد-19» وجائزة «أفضل حملة ترويجية متكاملة» المقدمتين من جمعية العلاقات العامة والاتصالات، أكبر هيئة علاقات عامة مهنية في العالم، خلال حفل جوائزها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حقائق وأرقام

تعد نتائج أعمال مركز دبي للسلع المتعددة أفضل برهان على ما تحقق من إنجازات، حيث شهد عام 2020 زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في انضمام الشركات الصينية إلى مركز دبي للسلع المتعددة.

وخلال عام 2020، سجّل الماس الخام تداولاً في بورصة دبي للماس بقيمة إجمالية بلغت 91.8 مليار درهم، لتعد أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم، حيث استضافت البورصة 19 مناقصة للماس الخام والمصقول وأول مناقصة خاصة بالزمرد، وشهدت نهاية العام تقديم أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات ضمن بورصة دبي للماس، حيث تم بيع 379912 قيراطاً من الماس الخام، بقيمة 321.29 مليون درهم.

ونجح مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، على مدار عام 2020، في معالجة وتسليم 7 ملايين كيلوغرام من القهوة، وتسهيل المزيد من شحنات القهوة من 25 دولة عبر أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بقيمة تتخطّى 250 مليون درهم.

وسجّلت بورصة دبي للذهب والسلع، وهي البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً لتداول المشتقات والسلع في الشرق الأوسط وإحدى الشركات التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، حجم تداولٍ بلغ 12.73 مليون عقد خلال عام 2020، بقيمة 1.177 مليار درهم.