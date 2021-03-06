الإمارات وإسبانيا تعززان التعاون العلمي والتقني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والابتكار في إسبانيا، بهدف توسيع إطار التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في عدة مجالات حيوية للتعاون العلمي والتقني والتي تتضمن تطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، والارتقاء بالبحث والتطوير وتعزيز منظومة الابتكار الوطنية بما يعزز التوجه نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

وقع مذكرة التفاهم، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي بيدرو دوكي، وزير العلوم والابتكار الإسباني، خلال اجتماع افتراضي.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري: «نتطلع إلى التعاون مع وزارة العلوم والابتكار في إسبانيا لتعزيز أواصر العمل المشترك ضمن رؤية وطنية لتطوير القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وبناء منظومات عمل تسهم في تحقيق التنمية الصناعية وتطوير قدراتنا التكنولوجية والاطلاع على أفضل التجارب الدولية في هذا الإطار ونقلها إلى دولة الإمارات بما يعزز التوجه نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة». من جانبه، قال بيدرو دوكي، وزير العلوم والابتكار الإسباني: «تمثل هذه الاتفاقية فرصة لبلدينا لزيادة التعاون العلمي وتأسيس إطار عام لهذا التعاون يضمن تطوير وتنمية قطاعات ذات أهمية، مثل الصحة وعلوم الحياة والطاقة المتجددة والفضاء والنقل والذكاء الاصطناعي والصناعة من الجيل الرابع، بما سيساعد بلدينا على مواجهة التحديات العالمية». وستعمل الوزارتان، على تحديد فرص التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير إطار مؤسسي من أجل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات ذات أولوية، مثل توطين المعرفة وتبني التكنولوجيا المتقدمة في كافة المجالات للتخفيف من الآثار التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 على الاقتصادات العالمية.