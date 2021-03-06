ميناء حاويات دولي في جاوة بـ 1.2 مليار دولار

جاكرتا (الاتحاد)

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية مع شريكها، لمؤسسة «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو)، وهي مجموعة استثمارية عالمية، اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة «ماسبيون جروب» الإندونيسية الرائدة، للبدء في إنشاء ميناء حاويات دولي ومنطقة لوجستية صناعية في منطقة جريسيك.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل في الربع الثالث من 2021 باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار أميركي، مما يعزز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسية لإندونيسيا.

وأقيم حفل التوقيع في جاكرتا بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في منتدى الأعمال المقام تحت عنوان: «نحو بناء مسار التعافي الاقتصادي» ضمن فعاليات الأسبوع الإماراتي الإندونيسي.