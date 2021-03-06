إطلاق «مغامر دوت كوم» لعشاق سياحة المغامرات حول العالم

الشارقة(الاتحاد)

شهد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مؤخراً، وبدعم من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وشبكة الشارقة للمستثمرين، إطلاق شركة محلية ناشئة متخصصة في توفير الحلول لحجوزات كافة أنواع سياحة المغامرات في مختلف أنحاء العالم، تحمل اسم «مغامر دوت كوم» (Mughamer.com). وتدير الشركة منصة إلكترونية مبتكرة لتوفير خدمات الحجوزات لمجموعة من المغامرات والأنشطة البحرية والبرية والجوية عالية الجودة حول العالم، وإمكانية الاستكشاف الافتراضي والتعرف على مزايا الوجهات قبل الحجز، حيث تشمل حالياً أهم مواقع سياحة المغامرات في دولة الإمارات والمغرب والبرازيل وجزر القمر، لتضم في مراحل لاحقة العديد من دول العالم.

وأطلق الشركة كل من محمد المشرخ وسرمد الزدجالي، اللذان أسسا منصة شاملة وموثوقة تساعد عشاق السفر الذين يبحثون عن تجارب مغامرات آمنة ومشوقة على التخطيط الدقيق لرحلاتهم من خلال دخولهم عليها من أي مكان في العالم والتعرف على العديد من الأنشطة المحببة إليهم، والتي يقدمها مجموعة من مزودي الخدمات بأسعار معقولة.

وتوفر الشركة من خلال مزودي الخدمات المشاركين في المنصة، العديد من تجارب المغامرات والاستكشاف في أهم المواقع في الدول المذكورة، تشمل السفاري وتسلق الجبال واستكشاف الأودية والكنوز الطبيعية وزيارة الأماكن، وركوب الدراجات الهوائية وذات الدفع الرباعي في التضاريس الصعبة، بينما ستشمل المرحلة المقبلة خيارات جديدة متنوعة مثل الغوص في البحار والمحيطات والمغامرات الجوية، وزيارة البراكين الساكنة والتعرف على المعالم التي يعصب على السياح العادين الوصول إليها، وغيرها من الخيارات التي ستزداد مع تطور المنصة.

تساعد «مغامر دوت كوم»، عشاق المغامرات على تحديد الوجهات التي تلائم رغباتهم وذلك وفق خمس لغات، هي العربية والإنجليزية والهندية والفرنسية والإسبانية، حيث تتيح للمستخدمين خيارات واسعة في البحث عن المغامرات، وذلك بحسب الدولة ونوعية النشاط ومزودي الخدمات والأسعار والحجز والدفع، من خلال خدمة الدفع الآمنة عبر الإنترنت في الموقع، مع إمكانية الإلغاء المجاني في أي وقت.