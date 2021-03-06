أير أسيا: نعمل على إطلاق خدمة التاكسي الطائر

قالت شركة "أير أسيا"الماليزية للطيران منخفض التكلفة أنها تسعى لإطلاق خدمة التاكسي الطائر بحلول العام المقبل.

وقال توني فيرنانديز، الرئيس التنفيذي للشركة والمشارك في تأسيسها، اليوم السبت: "نحن نعمل على ذلك حاليا"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فيرنانديز في مناقشة عبر الإنترنت في إطار منتدى الشباب الاقتصادي: "أعتقد أننا على بعد عام ونصف من الإطلاق".

في ظل استفادة الشركة من جائحة فيروس كورونا، تعمل أير أسيا على التوسع في الفضاء الإلكتروني. فقط أطلقت العام الماضي "تطبيقا خارقا" يقدم خدمات تتراوح من السفر والتسوق إلى اللوجيستيات والخدمات المالية.

وأضاف أن الشركة تأمل أن يبدأ عمل التاكسي الطائر العام المقبل، وسوف يضم أربعة مقاعد وسوف يعمل بأربعة مراوح.