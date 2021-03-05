«ديوا» تحصد الجائزة العالمية لإدارة الجودة

دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) للمرة الثانية لتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفنا أن نهدي هذا الإنجاز العالمي إلى رائد مسيرة التميز، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نهتدي برؤية وتوجيهات سموه لنواصل مسيرة تميز الهيئة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، حيث نتخذ من التميز ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».