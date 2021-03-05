128 مليون درهم صافي شراء المواطنين في الأسهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حظيت الأسواق المالية المحلية، بدعم قوي من تعاملات المواطنين التي اتجهت نحو الشراء خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتسجل صافي شراء بنحو 128 مليون درهم في 5 جلسات.

وكشفت البيانات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين، أن المستثمرون الأجانب عادوا للشراء خلال آخر جلستين، بعد أن نفذوا عمليات جني أرباح خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع.

وحققت الأسهم المدرجة بالأسواق المالية المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 12.7 مليار درهم جديدة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، موزعة على 8.6 مليار درهم ارتفاعا في القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، و4.1 مليار درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة دبي.

واستمرت السيولة المتوافرة للتداول عند مستويات مرتفعة في أسواق المال المحلية، حيث سجلت قيمتها الإجمالية في السوقين 5.8 مليار درهم.

وتفصيلاً، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.15% تعادل زيادة بقيمة 65 نقطة ليصل إلى 5693 نقطة، بعد تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.6 مليار درهم.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 8.6 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 818.4 مليار درهم، مقارنة مع 809.8 مليار درهم عند إغلاق الأسبوع الأسبق.

وضخ المواطنون استثمارات جديدة في الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 75.5 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي.

وقد حظي المؤشر العام للسوق بدعم من عدة قطاعات أهمها قطاع الخدمات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 5% في ظل ثقة المستثمرين بأن الإجراءات الكبيرة التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كوفيد 19 ستعطي ثمارها قريبا وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وخاصة قطاع الخدمات.

كما ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 3.45%، وانعكست أجواء الثقة أيضا علي عدة قطاعات أخرى أهمها قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 1.48% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع 1.87% والبنوك الذي ارتفع 0.7%.

وظلت التداولات في سوق العاصمة أبوظبي تتركز على 5 أسهم رئيسة استحوذت تداولاتها الأسبوع الماضي على 84% من إجمالي قيمة التداول في السوق، وتصدرتها شركة الدار العقارية بتداولات بلغت 1.166 مليار درهم وارتفع سهم الشركة بنسبة 1.65% لتتجاوز قيمتها السوقية 29 مليار درهم.

تلاها التداولات على سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 1.162 مليار درهم والذي ارتفع بنسبة 1.5% حيث اقتربت القيمة السوقية للبنك لتلامس 163 مليار درهم.

وجاءت تداولات الشركة العالمية القابضة بقيمة 861 مليون درهم وأغلق سهم الشركة أيضا على ارتفاع بنسبة 2.35% لتتجاوز القيمة السوقية للشركة 87.4 مليار درهم.

كما استحوذت شركة أدنوك للتوزيع على 336 مليون درهم من إجمالي التداولات وأغلق سهم الشركة مرتفعا بنسبة 4.63%، ما أدى لرفع القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى 53.63 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداولات على سهم اتصالات نحو 305 مليون درهم وأغلق السهم أيضاً على ارتفاع بنسبة 1.31%، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 175.3 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي حققت الشركات المدرجة مكاسب مهمة في قيمتها السوقية بلغت 4.1 مليار درهم لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 350.5 مليار درهم عند إغلاق الخميس الماضي مقارنة مع 346.4 مليار درهم عند إغلاق يوم الخميس الأسبق.

وقد ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.66% كمحصلة لإجمالي تداولات الأسبوع رغم عمليات جني الأرباح في أخر جلستين، حيث أغلق المؤشر على مستوى 2569.3 نقطة بزيادة 42 نقطة تقريبا، فوق مستوى الإغلاق في نهاية الأسبوع الأسبق عند مستوى 2527.4 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في السوق خلال الجلسات الخمس 1.185 مليار درهم، وقدم المستثمرون المواطنون دعماً مهماً لحماية الجزء الأكبر من مكاسب السوق خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة صافي الأموال التي ضخوها في الأسهم المدرجة في سوق دبي 52.5 مليون درهم صافي شراء.

وقد أدى تماسك السوق في دبي إلى توقف المستثمرين الأجانب عن عمليات جني الأرباح والعودة للشراء تدريجيا في جلستي الأربعاء والخميس.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن حصيلة تداولات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع لثلاث جلسات متتالية هي جلسات الأحد والاثنين والثلاثاء بقيمة إجمالية بلغت 65 مليون درهم، لكن محصلة تداولاتهم في آخر جلستين تظهر صافي شراء بقيمة 12.6 مليون درهم.