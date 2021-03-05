أسهم أوروبا تتراجع بفعل تصريحات مخيبة وصعود عوائد السندات

فرانكفورت (رويترز)

فرض صعود عوائد السندات الأميركية ضغوطاً من جديد على الأسهم الأوروبية أمس، بعد أن أخفقت تصريحات أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض مؤخراً.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة في التعاملات المبكرة، فيما قادت أسهم شركات السفر والتعدين والخدمات المالية الانخفاض.

وبينما قال باول إن الزيادة في العوائد «ملحوظة»، فإنه لم يعتبرها تخل بالنظام، أو تدفع أسعار الفائدة في الأجل الطويل للارتفاع بشدة للدرجة التي قد تدفع المركزي الأمريكي للتدخل في الأسواق بقوة أكبر لخفضها.

وأوقدت التصريحات شرارة موجة بيع في وول ستريت الخميس، ودفعت المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا لمحو مكاسبه منذ بداية العام.