الذهب يهوي لأدنى مستوى في 9 أشهر

نزل الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريباً ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1692.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1690.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.17 دولار للأوقية، وانخفضت خمسة بالمئة في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر.

ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2334 دولاراً وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1119.53 دولار.