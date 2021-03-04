1.53 مليار درهم قيمة إنتاج 61 مزرعة تجارية

أبوظبي (وام)

بلغ عدد المزارع التجارية في الإمارات 61 مزرعة فيما وصل قيمة إنتاجها 1.53 مليار درهم تقريباً خلال العام 2019 ، وذلك وفقاً لما أظهره مسح المزارع التجارية في الدولة الذي أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نتائجه أمس.

وبحسب المفاهيم والتصنيفات الإحصائية فإن المزارع التجارية، هي عبارة عن المزارع التي تحصل على ترخيص رسمي لممارسة نشاط تربية الدواجن اللاحم أو البياض أو أبقار الحليب وتشتمل على حظائر وكافة المعدات اللازمة للتربية.

وكانت حكومة الإمارات أطلقت خلال العام 2018 المبادئ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتي تسعى من خلالها الدولة لأن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير إنتاج محلي مستدام وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وذلك عبر تفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في القطاع وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع الإنتاج الزراعي. وتفصيلاً فقد أظهرت الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إجمالي قيمة الإنتاج حسب نوع المنتج توزعت بواقع 545.2 مليون درهم لإنتاج لحم الدجاج ونحو 392 مليون درهم لإنتاج بيض المائدة و480.3 مليون درهم لإنتاج حليب الأبقار وتوزع باقي المبلغ على إنتاج بيض التفقيس ومواليد الأبقار والسماد العضوي. وبلغت قيمة إنتاج المزارع التجارية في إمارة أبوظبي خلال العام 2019 نحو 927.4 مليون درهم في حين بلغت قيمة إنتاج المزارع التجارية في إمارة دبي 360 مليون درهم تقريباً ونحو 240 مليون درهم للمزارع التجارية في الإمارات الأخرى.

ووصلت قيمة تعويضات العاملين في قطاع النشاط الحيواني في دولة الإمارات نحو 205.5 مليون درهم خلال العام 2019، علما بأن التعويضات تشمل الرواتب والأجور والمزايا العينية والاجتماعية التي يحصل عليها العاملون في القطاع.