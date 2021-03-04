افتتاح أول مركز آلي مشغّل بالروبوتات لتحضير طلبات «كارفور»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي تستهدف أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الروبوتات في تسهيل تقديم الخدمات للأفراد والمجتمع وبما يزيد من كفاءة الخدمات المقدمة من المؤسسات والجهات الحكومية.

وأضاف معاليه خلال افتتاحه لأول مركز آلي لتحضير الطلبات عبر الإنترنت، مدعوم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، أسسته «ماجد الفطيم»، في فرع كارفور ابن بطوطة مول، بحضور آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم، أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع ليس فقط في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الروبوتات في العديد من المجالات المختلفة مثل الموانئ والمطارات والتسويق والتجزئة، ولكن أيضاً تعزيز موقع الدولة كمركز لتصنيع وتطوير وصيانة هذه التقنيات.

إدارة الطلبات

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»: إن المركز الذي يعد الأول من بين أربعة مراكز تعتزم ماجد الفطيم افتتاحها قبل نهاية العام الجاري في دبي وأبوظبي وجدة، يعمل على أتمتة مهمة إدارة الطلبات، بما يسهم في تقليص الوقت المطلوب لمعالجتها إلى النصف، مع القدرة على مناولة 200 طلب في الساعة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 8 آلاف منتج يمكن زيادتها إلى 12 ألفاً.

وأشار إلى أنه في حين تؤدي عملية الأتمتة في مركز تحضير الطلبات إلى تقليص العمالة بنحو 60%، إلا أن التوسعات الجديدة والمتواصلة لفروع كارفور في الأسواق الـ 17 التي تعمل بها ماجد الفطيم، تمكن من استيعاب هذه العمالة في وظائف أخرى، مشيراً إلى اعتزام ماجد الفطيم افتتاح نحو 100 فرع كارفور جديد في العام الجاري، مقارنة مع 51 فرعاً في العام الماضي، مما يتطلب التوسع في التوظيف.

صناعة التجزئة

وقال نالا كارونانيثي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»:«تساهم الأتمتة في دفع صناعة التجزئة إلى الأمام، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواكبة متطلبات العملاء لتوفير خدمة أسرع. وانطلاقاً من موقعها الرائد في هذا القطاع، تلتزم كارفور باعتماد التقنيات الأكثر ابتكاراً لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وهذا المركز هو الأول من بين ثلاثة مراكز تنفيذ، الأمر الذي يشكل دلالة واضحة على سعينا لتطوير عملياتنا بشكلٍ مستمر لتقديم خدمة أفضل لعملائنا».

ويستخدم المركز الجديد الذكاء الاصطناعي لتحضير طلبات العملاء من موقع التخزين الآلي، بينما تعمل الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMRs) على مساعدة الزملاء البشريين بنقل السلع والحفاظ على مستويات المخزون عند خروج المنتجات من المنشأة. وتقوم أجهزة متخصصة بالجرد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مساحة التخزين للسلع حسب شعبية كل سلعة، ما يحسن بشكل كبير من توافر المخزون، ويتم تجهيز كافة الطلبات في غضون خمس دقائق، وبالتالي تقليص الوقت بين الطلب والتوصيل إلى النصف. ما يساهم في ضمان تحضير 200 طلب بشكل دقيق كل ساعة، الأمر الذي يساهم بتوصيل المنتجات للعملاء في المجتمعات المحيطة في الوقت المحدد وفي حالة ممتازة.

وسجلت كارفور، في أعقاب انتشار جائحة كوفيد-19 ارتفاعاً بنسبة 220% في الطلبات عبر الإنترنت في العام 2020، ما أدى إلى قيامها بتسريع خطط النمو للبيع عبر الإنترنت. ونتيجةً لذلك، قامت «ماجد الفطيم» بافتتاح مركز تلبية الطلبات في القرهود بدبي، في غضون خمسة أسابيع، وعملت على تزويد العديد من فروعها بالإمكانيات اللازمة لتلبية الطلبات عبر الإنترنت، متوقعاً مضاعفة التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.