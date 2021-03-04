4.5 مليار درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.5 مليار درهم، خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1149 مبايعة بقيمة 2.42 مليار درهم، منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 548.09 مليون درهم، و1036 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.87 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 309 ملايين درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.99 مليار درهم، منها 94 رهونات أراض بقيمة 707.17 مليون درهم، و265 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 295 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 121.89 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 32 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.