أدنوك و«جي إس إنرجي» توقعان اتفاقية لتطوير اقتصاد الهيدروجين بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، خلال زيارة عمل افتراضية لجمهورية كوريا مع معالي الدكتور يونمو سونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري.

وجرى خلال الزيارة الافتراضية توقيع اتفاقية بين أدنوك ومجموعة «جي إس إنرجي» الكورية لاستكشاف الفرص في مجال تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي وتصدير وقود الناقلات.

كما تم خلال اللقاء، الذي حضره يونغسو هوه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إس إنرجي»، بحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية وجهود الحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التعاون الصناعي من خلال تطوير الفرص الواعدة في مجال الهيدروجين، وذلك بالاستفادة من علاقات الصداقة القوية التي تربط بين البلدين.

سلطان الجابر ويونمو سونغ

شراكة تاريخية

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تمتلك دولة الإمارات علاقات استراتيجية وثيقة مع جمهورية كوريا تشمل قطاعات متعددة، وتعد هذه الاتفاقية امتداداً للشراكة التاريخية بين أدنوك ومجموعة ’جي إس إنرجي‘ الكورية. وتمتد علاقات التعاون بيننا لتشمل الشراكة في قطاع النفط والغاز، إذ تعد الشركات الكورية من أهم شركاء أدنوك في عدد من مناطق الامتياز في إمارة أبوظبي، كما تقدم شركات المقاولات الكورية مساهمات كبيرة ومهمة في مشاريعنا في مختلف مراحل وأعمال النفط والغاز، كما تستورد كوريا حالياً ما يقرب من 10% من احتياجاتها من النفط الخام من دولة الإمارات».

وأضاف: «ضمن سعينا المستمر للاستفادة من علاقات الشراكة الناجحة، نتطلع لتوسعة مجالات التعاون مع شركائنا في مجموعة ’جي إس إنرجي‘ من خلال دراسة فرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأزرق الناشئ في إمارة أبوظبي، وكذلك في مجال التكرير والبتروكيماويات في الرويس».

وتضمنت الزيارة الافتراضية، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في سعيهما لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، عروضاً تقديمية من ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وشركة مصدر، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومسؤولين تنفيذيين من دوائر أدنوك.

كما عقد معالي د. سلطان أحمد الجابر لقاء مع يونغسو هوه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إس إنرجي» تم خلاله استعراض فرص التعاون المحتمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات.

امتيازات التنقيب

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إس إنرجي»: «بصفتنا مساهماً وشريكاً في امتيازات التنقيب والإنتاج في أدنوك، نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية ومتحمسون جداً لتعزيز التعاون عبر العمل المشترك للاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الهيدروجين الأزرق».

وتمتلك أدنوك وعدد من المؤسسات والشركات الإماراتية سجلاً حافلاً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات كورية تمتد لعدة عقود، منها على سبيل المثال الشراكة التي تمت مؤخراً بين مجموعة «جي إس إنرجي» وبورصة إنتركونتيننتال والخاصة بإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

وتعزز الاتفاقية التي وقعتها أدنوك مع مجموعة «جي إس إنرجي» أسس التعاون في مجال الطاقة منخفضة الكربون والابتكار، وذلك من خلال تركيزها على فرص النمو والتطور في مجالي الهيدروجين الأزرق ووقود الناقلات والتي تمتلك آفاقاً رحبة للنمو والتطور، ضمن جهود تنويع مزيج الطاقة العالمي. وتسهم الاتفاقية أيضاً في بناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، والاستفادة من الفرص التي تسهم في تعزيز التعاون الصناعي عبر الاستفادة من الريادة الإقليمية لدولة الإمارات وجمهورية كوريا في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة.