الليرة التركية تنزلق صوب أقل مستوى منذ بداية 2021

إسطنبول (رويترز) - تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس، ووصلت إلى مستوى 7.5 للمرة الأولى منذ 18 يناير بضغط من مخاوف عالمية حيال ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية والقلق من زيادة التضخم في تركيا.

وهبطت الليرة التركية مقابل الدولار إلى 7.5145 مقارنة مع 7.4550 أمس الأربعاء، حين أظهرت بيانات أن التضخم السنوي زاد إلى 15.6 بالمئة في فبراير. لكن بحلول الساعة 09.00 بتوقيت جرينتش، تعافت الليرة التركية قليلاً إلى 7.48، لكن ذلك لا يزال أقل من المستوى الذي أنهت عنده العام الماضي وهو 7.44.