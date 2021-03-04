أعلى مستوى للدولار أمام الين خلال 7 أشهر

طوكيو (رويترز) - بلغ الدولار أعلى مستوى أمام الين في سبعة أشهر، اليوم الخميس، إذ تلقى دعماً من صعود أكثر انتظاماً لعائدات الخزانة الأميركية، قبل خطاب يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يحدد الاتجاه الذي ستسلكه أسواق العملات والسندات العالمية.

كما جرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الفرنك السويسري، وتمسكت العملة الأميركية أيضاً بمكاسبها أمام أغلب العملات، مع شيوع أجواء من الهدوء مجدداً في أسواق الخزانة، مما عزز المعنويات.

لكن الدولار الأميركي تكبد خسائر أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي، مع مواصلة المتعاملين الذين يتوقعون نمواً عالمياً أقوى شراء العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

والمستثمرون متلهفون لرؤية ما إذا كان باول سيعبر عن قلقه من موجة تقلبات وبيع في سندات الخزانة مؤخراً، وإن كان سيعلن عن أي تغيير في تقييمه لوضع الاقتصاد قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 مارس.

وارتفع الدولار إلى 107.09 ين، وهو أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي. وسجل الدولار 0.9191 فرنك سويسري، قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر.