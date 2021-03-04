دعم المواد البترولية في مصر يهبط 45%

القاهرة (رويترز) - قال وزير البترول المصري، اليوم الخميس، إن دعم المواد البترولية هبط نحو 45 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأوضح الوزير طارق الملا في تصريحات لرويترز، أن «دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليار جنيه (537.8 مليون دولار) في النصف الأول من 14.1 مليار جنيه كانت بالموازنة ومقابل 15.25 مليار جنيه قبل عام».

تستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.