«اتصالات» و«دو» تنضمان إلى مشتركي «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

دبي (الاتحاد)

انضمت كل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إلى قائمة المشتركين في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وقال بيان صادر أمس: «ستستخدم شركتا الاتصالات التقييم الائتماني من شركة AECB خلال عمليات تقييم طلبات خدمات الدفع الآجل أو شراء الأجهزة، وذلك من أجل تقييم قدرة الفرد أو الشركة على تسديد المدفوعات المستقبلية، بناءً على أنماط المدفوعات السابقة».

وأوضح مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «تقوم البنوك وشركات التمويل في الدولة بتحليل التقرير والتقييم الائتماني قبل الموافقة على طلبات القروض أو البطاقات الائتمانية».

ومن جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نواصل في دو التزامنا بتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر جميع قطاعات أعمالنا التشغيلية. وستتيح لنا خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الحصول على رؤى أوضح فيما يتعلق بالبيانات الرئيسة، ما يساعدنا على الحد من المخاطر لتعزيز حماية ليس فقط مساهمينا، وأيضاً عملائنا وجميع أصحاب المصلحة الآخرين».

وبدوره قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات: «تسعى اتصالات جاهدة وباستمرار لحماية عملائها من خلال اتباع أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على كفاءة الأعمال والنماذج التشغيلية، بالإضافة إلى توفير القيمة المضافة على المدى الطويل للمساهمين».

وعملت شركتا الاتصالات مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على مدار السنوات الأربع الماضية، وأصبحتا ضمن قائمة مزودي المعلومات للشركة والتي تضم حالياً 78 مزوداً، كما أن إضافتهما إلى قائمة مزودي المعلومات في AECB ساهم في تعزيز قاعدة بيانات الشركة لتشمل 9 ملايين فرد و600 ألف شركة.