«أبوظبي للتنمية» يبحث التعاون مع وكالة التخطيط في كازاخستان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أمس في مقر الصندوق، جاسلان مادييف نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات في كازاخستان، بحضور راشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وعدد من المسؤولين في حكومة كازاخستان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات التنموية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المشتركة، وسبل تنميتها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على كلا البلدين.

وبهذه المناسبة، قال خليفة القبيسي إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وطيدة مع حكومة كازاخستان، حيث نتطلع إلى تطوير هذه العلاقة وتوسيع مجالاتها في ظل وجود آفاق أوسع للتعاون المشترك، خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن كازاخستان تمتلك رؤية واضحة لتطوير اقتصادها الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن زيارة نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات في كازاخستان تتيح لنا التنسيق المستمر بين الصندوق وحكومة كازاخستان لتعزيز التعاون المشترك، كما أنها تعد فرصة مهمة للتباحث في كافة المجالات المتاحة بين الجانبين، خاصة في مجال دعم العمل التنموي، ودراسة الاستثمارات المشتركة.

من جانبه، أشاد جاسلان مادييف بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وكازاخستان، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأشار إلى أهمية دور الصندوق في دعم المشاريع التنموية عالمياً، ودعم المشاريع التنموية في كازاخستان والتي أسهمت ايجابياً في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأضاف أن الزيارة تعد فرصة مهمة للتباحث ومناقشة إمكانية تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية في بلاده، والتي تمثل أهمية لتعزيز التنمية في كازاخستان.

ويشار إلى أن علاقة الصندوق بكازاخستان بدأت منذ عام 2001 حيث مول الصندوق مشروعين بقيمة تقارب 75 مليون درهم، في قطاعي الخدمات الاجتماعية والنقل، عملت على تحسين جودة حياة السكان، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:

مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وفي الدول النامية. تم إنشاء الصندوق عام 1971 بهدف مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وإدارة الاستثمارات طويلة المدى. كما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات الإماراتية. ومنذ نشأته، حقق الصندوق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث كانت له إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية في 97 دولة نامية حول العالم. وعلى مدى الـ49 عاماً الماضية، ساهمت المشاريع التنموية والاستثمارية للصندوق والتي بلغت قيمتها 105 مليارات درهم إماراتي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية.