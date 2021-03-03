«تايجر» تطلق مشروع نوبيل تاور في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع برج «نوبيل تاور» في منطقة «بزنس بي» في دبي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 600 مليون درهم. ويضم المشروع الجديد 549 وحدة سكنية، ومواقف للسيارات، ومرافق خدمية مثل نادٍ رياضي، مسبح، مضمار للمشي، وغيرها. وتتكون الوحدات السكنية من غرفة وصالة، غرفتين وصالة، 3 غرف وصالة، ويتاح التملك أمام جميع الجنسيات.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي، المدير التنفيذي لتايجر العقارية بهذه المناسبة: «يأتي إطلاق مشروع «نوبيل تاور» الجديد للتأكيد على قوة ومتانة القطاع العقاري في مدينة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية بشكل عام، خاصة أن السوق العقاري يخضع للطلب والعرض، ونحن نرى أن القطاع العقاري لا يزال يحافظ على جاذبيته، ويحقق مزيداً من العوائد، الأمر الذي دفعنا لإطلاق هذا المشروع».