افتتاح التوسعة الجديدة لمقرّ شركة «في إم وير» بدبي

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التوسعة الجديدة للمقرّ الإقليمي لشركة في إم وير في مدينة دبي لـ«الإنترنت».

وعمدت شركة في إم وير، والتي تدعم برمجياتها أكبر البنى الرقمية في العالم وأكثرها تعقيداً، إلى توسعة مقرّها الإقليمي لتكون أقرب إلى عملائها من مؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء، ولمساعدتهم على إحداث التحول الرقمي المنشود في عملياتهم، بما يتماشى مع أجندات التطوير الوطنية. وتعمل شركة في إم وير في الإمارات مع هيئات حكومية ومؤسسات عديدة، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تعتبر رائدة في المبادرات الرقمية الرامية لتعزيز عملياتها والارتقاء بخدمة المتعاملين، كما تعمل مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لـ«الهيئة»، وهو مركز بيانات ومزود خدمات سحابية يعمل انطلاقاً من دبي لمساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على إطلاق الخدمات الرقمية الذكية.