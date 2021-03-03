1.22 مليار درهم صفقات الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

تفاعل المستثمرون مع الأخبار الإيجابية التي صدرت عن بعض الشركات المدرجة في الأسواق المال الإماراتية، الأمر الذي رفع من قيمة السيولة المتداولة إلى نحو 1.22 مليار درهم خلال جلسة أمس.

وأضافت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى خزينة مكاسبها أرباحاً جديدة، تجاوزت قيمتها ملياري درهم في ختام التعاملات، التي مهدت لصعود بنسبة أعلى خلال الأيام القادمة، وفقاً لما تظهره معطيات التحليل الفني. وفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة %0.80 بالغاً مستوى 2589 نقطة، فقد أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على استقرار عند 5699 نقطة.

وشهد سهم إعمار العقارية وإعمار مولز تعاملات نشطة، وذلك بعد الإعلان عن عملية الاندماج بين الشركتين، وهو ما رفع أسعار السهمين إلى 3.71 درهم و1.78 درهم على التوالي، وسط تداولات تجاوزت قيمتها 215 مليون درهم. كما شهد سهم إعمار للتطوير نشاطاً كبيراً بالغاً مستوى 2.87 درهم. وأغلق سهم تكافل الإمارات عند 1.50 درهم، بالإضافة إلى سهم أمان 1.08 درهم.

وفي سوق العاصمة، واصل سهم الشركة العالمية القابضة صعوده بالغاً مستوى 48 درهماً، في حين أغلق سهم بنك أبوظبي الأول عند 14.82 درهم، وسهم شركة الدار 3.74 درهم.