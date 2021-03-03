%6 نمواً في محفظة «إمباور» إلى 1252 مبنى

دبي (الاتحاد)

أعلنت ‬مؤسسة ‬الإمارات ‬لأنظمة ‬التبريد ‬المركزي «‬إمباور»، ‬عن ‬نمو ‬إجمالي ‬المباني ‬التي ‬تزودها ‬بخدمات ‬التبريد، ‬إلى ‬1252 ‬مبنى ‬بنهاية ‬2020، بنسبة ‬نمو ‬بلغت ‬6% ‬مقارنة ‬بعام ‬2019، ‬ما ‬يرسخ ‬مكانتها ‬كأكبر ‬مزوّد ‬لخدمات ‬تبريد ‬المناطق ‬في ‬العالم.

وأوضحت المؤسسة أن نوعية واستخدامات المشاريع التي جرى تزويدها بخدماتها توزعت بنسبة 64% ‬للمباني ‬السكنية، ‬و15% ‬تجارية ‬ومكتبية، ‬حيث ‬زادت ‬حصة ‬ قطاع ‬الضيافة ‬إلى ‬14% ‬بزيادة ‬1% ‬عن ‬العام ‬الماضي. ‬

وزادت ‬حصة ‬القطاع ‬الصحي ‬إلى ‬3%، وتوزعت ‬النسب ‬الـ4% ‬المتبقية ‬على ‬قطاعات ‬التعليم ‬والترفيه ‬ومراكز ‬التسوق ‬وغيرها.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة إمباور: «إن نهضة دبي العمرانية رسخت توجهات صناعة التطوير العقاري في تبني حلول ذات كفاءة في استهلاك الطاقة، بما يضمن حماية أكبر للبيئة وموارد الأجيال القادمة»، موضحاً أن 70% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في الإمارات يستهلك في عمليات التبريد، ومن هنا تأتي أهمية تبني حلول خدمات تبريد المناطق، كونها توفر 50%‏‭ ‬من ‬تلك ‬الطاقة ‬المستخدمة، ‬وهو ‬ما ‬يتماشى ‬مع ‬رؤية ‬واستراتيجية ‬دبي ‬للطاقة ‬النظيفة ‬2050 ‬الهادفة ‬لتحويل ‬الإمارة ‬إلى ‬مركز ‬عالمي ‬للطاقة ‬النظيفة، ‬والاقتصاد ‬الأخضر، ‬وتعزيز ‬مكانتها ‬لتصبح ‬المدينة ‬الأقل ‬عالمياً ‬في ‬البصمة ‬الكربونية.