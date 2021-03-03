دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نمو إجمالي المباني التي تزودها بخدمات التبريد، إلى 1252 مبنى بنهاية 2020، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 2019، ما يرسخ مكانتها كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم.
وأوضحت المؤسسة أن نوعية واستخدامات المشاريع التي جرى تزويدها بخدماتها توزعت بنسبة 64% للمباني السكنية، و15% تجارية ومكتبية، حيث زادت حصة قطاع الضيافة إلى 14% بزيادة 1% عن العام الماضي.
وزادت حصة القطاع الصحي إلى 3%، وتوزعت النسب الـ4% المتبقية على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة إمباور: «إن نهضة دبي العمرانية رسخت توجهات صناعة التطوير العقاري في تبني حلول ذات كفاءة في استهلاك الطاقة، بما يضمن حماية أكبر للبيئة وموارد الأجيال القادمة»، موضحاً أن 70% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في الإمارات يستهلك في عمليات التبريد، ومن هنا تأتي أهمية تبني حلول خدمات تبريد المناطق، كونها توفر 50% من تلك الطاقة المستخدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية.