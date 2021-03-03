مؤشر سوق دبي يقود ارتفاعات الأسهم الخليجية

لندن (رويترز) قاد سوق دبي المالي الارتفاعات في معظم الأسواق المالية الخليجية، حيث أغلق مؤشر السوق على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مدعوماً بسهم «إعمار العقارية» القيادي، في حين حققت الأسهم السعودية مكاسب قوية هي الأخرى قبيل اجتماع «أوبك+».

ارتفع المؤشر الرئيسي في سوق دبي 0.8 بالمئة إلى 2590 نقطة، مواصلاً المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد سهم «إعمار العقارية» 2.2 بالمئة، بينما قفز سهم وحدتها «إعمار مولز» أكثر من خمسة بالمئة، في أكبر مكسب له منذ نوفمبر من العام الماضي.

كانت «إعمار» قالت، أمس الثلاثاء، إنها تشتري حصص مساهمي الأقلية في وحدتها لمراكز التسوق، بعد أقل من عشر سنوات من طرحها أسهم الشركة للاكتتاب العام.

تعتزم إعمار العقارية، التي تملك 85 بالمئة من «إعمار مولز»، مبادلة 0.51 من أسهمها مع مساهمي «إعمار مولز». يجعل هذا قيمة «إعمار مولز» 24 مليار درهم (6.53 مليار دولار).

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 بالمئة إلى 9310 نقاط قبيل اجتماع «أوبك+» المزمع غداً الخميس، وتقدم سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 1.7 بالمئة وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

قال الأمين العام لـ«أوبك»، وخبراء الثلاثاء، إنها ترى أن آفاق سوق النفط إيجابية بشكل عام، وإن الضبابية التي سادت العام الماضي تتبدد، لكن المخاطر الناجمة عن الجائحة مازالت مستمرة.

وتتوقع السوق على نطاق واسع أن تخفف أوبك+ تخفيضات الإنتاج، التي كانت الأعمق على الإطلاق، بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، وأن تُنهي السعودية خفضاً طوعيا لإنتاجها قدره مليون برميل يومياً.

وفي سوق أبوظبي، هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5700 نقطة.

وصعد مؤشر سوق البحرين 0.3 بالمئة إلى 1474 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.6 بالمئة مسجلا 3645 نقطة، وزاد مؤشر بورصة الكويت 0.2 بالمئة إلى 6204 نقاط

أما في قطر، فتراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10044 نقطة، متأثرا بهبوط سهم ناقلات 4.5 بالمئة مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي لسهم شركة نقل الغاز.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7 بالمئة إلى 11393 نقطة تحت وطأة تراجع سهم أبو قير للأسمدة 3.5 بالمئة.

بينما أنهت البورصة الأردنية تعاملات دون تغير يُذكر عن الجلسة السابقة وسط استمرار المضاربات في أسهم قيادية وضعف السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.03 بالمئة إلى 1764.43 نقطة، في حين بلغت قيمة التداولات ستة ملايين دينار مقارنة مع سبعة ملايين في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.64 بالمئة إلى 1.55 دينار وسهم الأردني الكويتي 0.7 بالمئة إلى 1.4 دينار وسهم البنك العربي 0.48 بالمئة إلى 4.08 دينار.