تباطؤ قطاع الخدمات الأميركي وارتفاع التكاليف

واشنطن (رويترز) - تباطأ نمو قطاع الخدمات الأميركي على غير المتوقع في فبراير وسط عواصف شتوية، في حين قفز مؤشر للأسعار المدفوعة من الشركات إلى أعلى مستوياته في نحو 12 عاماً ونصف العام، معززا التوقعات لتضخم أسرع في المدى القريب.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الأربعاء إن مؤشره للنشاط غير التصنيعي تراجع إلى 55.3 نقطة الشهر الماضي من 58.7 نقطة في يناير، وهو ما كان أعلى مستوياته منذ فبراير 2019.

تعني أي قراءة فوق 50 نقطة تحقيق نمو في قطاع الخدمات، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار المؤشر عند 58.7 نقطة. شهد منتصف فبراير عواصف شتوية عاتية ضربت تكساس وأجزاء من الجنوب ذي الكثافة السكنية المرتفعة، مما قطع الماء والكهرباء عن الملايين.

لكن تراجع معدلات الإصابة بكوفيد-19 وتسارع التطعيم سمح للسلطات بإلغاء بعض القيود المفروضة على المطاعم والشركات ذات التعامل المباشر مع المستهلكين. ورغم توقف معدل تراجع الإصابات، يرى الاقتصاديون أن قطاع الخدمات سيكتسب زخماً خلال الربيع والصيف.