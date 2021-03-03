النفط يرتفع مع تراجع مخزون الوقود الأميركي

نيويورك (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع حاد في مخزونات الوقود الأميركية وتكهنات بأن منتجي «أوبك+» ربما يقررون عدم زيادة الإنتاج عندما يجتمعون هذا الأسبوع.

تراجعت مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي أكبر تراجع على الإطلاق وانخفض إنتاج المصافي إلى مستوى قياسي متدن في أعقاب طقس متجمد في تكساس عطل الإنتاج.

وهبطت مخزونات البنزين إلى 243.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير أكبر انخفاض لها منذ 2003 إلى 143 مليون برميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، «الانخفاض يرجع بالكامل إلى عاصفة تكساس.. لقد جمدت سلسلة الإمدادات في تكساس تماما وتسببت في سحب من مخزونات المنتجات المكررة.»

ارتفعت مخزونات الخام 21.6 مليون برميل، وهي أكبر زيادة مسجلة، إلى 484.6 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات. وانخفضت معدلات استغلال طاقة المصافي إلى ما لا يزيد على 56 بالمئة من الطاقة الإجمالية، مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق، مع تهاوي المعدل في الساحل الأميركي على خليج المكسيك إلى 40.9 بالمئة، وهو أيضاً أدنى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 16.11 بتوقيت جرينتش، كان برنت مرتفعا 1.30 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 64 دولارا للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.55 دولار أو 2.6 بالمئة مسجلا 61.30 دولار.

كانت الأسعار قفزت في وقت سابق بعد أن أوردت رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن مجموعة أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية أبريل بدلاً من زيادة الإنتاج.