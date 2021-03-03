«أبيكورب» تبيع سندات بقيمة 250 مليون دولار

دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة أن الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» باعت اليوم الأربعاء سندات بقيمة 250 مليون دولار تستحق في فبراير 2026 عن طريق إعادة فتح إصدار من الشهر الماضي.

باعت الشركة السندات عند 39 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، مقارنة مع سعر استرشادي أولي كان في حدود 45 نقطة أساس.

استقطبت الصفقة طلباً تجاوز 315 مليون دولار، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.

كان الإصدار المعاد فتحه بحجم 750 مليون دولار، وباعته الشركة الشهر الماضي.

تولى ترتيب العملية بنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك الإنشاءات الصيني وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك ماي ونومورا وستاندرد تشارترد.