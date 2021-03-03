مركز تجاري في البحرين يعفي مستأجري أكشاك الطعام

المنامة (رويترز) - سمح مركز تجاري في البحرين لشاحنات الطعام والأكشاك التي تعاني ضغطاً مالياً بسبب جائحة كوفيد-19 باستخدام ساحة انتظار السيارات الخاصة به مجاناً، في مسعى لتعزيز وضع الشركات المحلية.

وألغى مركز العالي مول التجاري هذا الشتاء الإيجارات التي يدفعها له بائعو الأطعمة في ساحته الخارجية.

والشتاء وقت شائع لتناول الطعام في الهواء الطلق بالبحرين قبل حلول الصيف بحرارته الشديدة والرطوبة المرتفعة.

وقال بائعون إن تكلفة إيجار المكان كانت عادة تقدر بنحو 2500 دولار شهرياً، خلال مهرجانات الطعام التي كانت تُقام قبل سنوات من تفشي الجائحة.

وأعادت البحرين أواخر يناير فرض حظر على تناول الطعام في الأماكن المغلقة، مع ارتفاع إصابات كوفيد-19، إضافة إلى قيود أخرى.

وقال براد كورسيلو، مدير المعالي مول، إن المركز التجاري يريد دعم المجتمع أثناء الجائحة.

وقال أحمد جناحي، الذي شارك في تأسيس (راديكال باربكيو) في البحرين عام 2017 كشركة مقرها المنزل، إنهم تمكنوا من العمل خلال الجائحة، لأنهم يعملون عن طريق التوزيع وتقديم وجبات جاهزة في الهواء الطلق، وهو ما مكّنهم من الالتزام بلوائح كوفيد-19.

وأوضح جناحي أن منفذه كان يدفع فيما مضى إيجاراً، لكنه لم يعد يدفع حالياً سوى مبلغ بسيط مقابل الكهرباء وخدمات أخرى.