الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار

إسطنبول (رويترز) - واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار اليوم الأربعاء، لتضعف بنسبة 1.5 بالمئة، بالتوازي مع مكاسب للدولار في أسواق أخرى، بينما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات تُظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15 بالمئة في فبراير.

سجلت الليرة 7.4540 للدولار، مقارنة مع 7.3425 في إغلاق أمس الثلاثاء، وبلغ سعرها 7.4320 في الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش. وفي أعقاب مكاسب قوية حتى منتصف فبراير، تراجعت الليرة مجددا إلى مستويات نهاية 2020.