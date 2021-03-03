الأسهم الأميركية تفتح منخفضة بعد بيانات مخيبة للآمال

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة على تراجع اليوم الأربعاء، بعد بيانات مخيبة للآمال عن التوظيف بالقطاع الخاص في فبراير، مما نال من الثقة حيال انتعاش اقتصادي سريع يغذيه توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19.

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 38.6 نقطة، بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 31352.96 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.3 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 3863.99 نقطة، بينما فقد المؤشر ناسداك المجمع 22.5 نقطة أو 0.17 بالمئة، ليسجل 13336.25 نقطة عند الفتح.