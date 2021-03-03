مليار دولار تمويلات «التجارة العربية» خلال 2020

أبوظبي (الاتحاد) - بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق برنامج تمويل التجارة العربية على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية خلال العام 2020 حوالي مليار دولار، منها 157 مليون دولار الربع الأخير من العام ذاته لـ32 طلباً.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اليوم التابع لصندوق النقد العربي، برئاسة عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الذي ناقش توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة، من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، إضافة إلى التوسع والتنوع في أدوات التمويل خدمةً للتجارة العربية.

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة، من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية على عنوان البرنامج (atfp.org.ae).

واطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج، واستعرض المجلس البيانات المالية المدققة والتقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.