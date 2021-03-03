بريطانيا تتوقع نمو الاقتصاد 4% في 2021

لندن (أ ف ب) -أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً بنسبة 4% في 2021، على أن يعود إلى مستوى ما قبل الوباء منتصف عام 2022.

وتبدو توقعات سوناك عند عرضه الميزانية أقل تفاؤلاً من تلك المعلنة في نوفمبر الماضي (5,5%)، بسبب الإغلاق الجديد الساري منذ يناير. وأشار سوناك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 10% تقريباً في 2020، في أسوأ أداء منذ 300 عام.