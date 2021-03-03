مع إدراجها بـ«ناسداك».. «أنغامي» تنطلق من أبوظبي إلى العالمية

أبوظبي، نيويورك (الاتحاد) أعلنت «أنغامي إنك.»، منصة تكنولوجيا البث الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك»، المدرجة في بورصة ناسداك عن إبرام اتفاقية اندماج نهائية، تصبح «أنغامي» بموجبها أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك، وبقيمة مبدئية تصل إلى 220 مليون دولار.

وستزاول الشركة المندمجة أعمالها تحت مسمى «أنغامي» مع تداول أسهمها باستخدام الرمز الجديد «ANGH». ومن المتوقع اختتام الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2021.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، في سوق أبوظبي العالمي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

ويدعمها مكتب أبوظبي للاستثمار، والذي عقد شراكة مع «أنغامي» كجزء من برنامجها للابتكار، وتطوير مقرها العالمي ومركزها للتكنولوجيا والبحث والتطوير في أبوظبي.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تشكل أبوظبي منصة ينطلق منها المبدعون لتحقيق التميز عالمياً. ويكمن دورنا في دعم كل خطوة من رحلة المستثمرين والشركات.

وسيؤدي إدراج أسهم ’أنغامي‘ في ناسداك إلى تمكينها من الاستثمار في مجال الابتكار انطلاقاً من مقرها الرئيسي في أبوظبي، وتسريع خطط نموها الطموحة دولياً.

كما سيساهم ذلك في إرساء نموذج تحتذيه شركات أبوظبي الأخرى لبلوغ كامل إمكاناتها عبر الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية».

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «يسعدنا أن نقود عملية الاستثمار الخاص في الأسهم العامة لدمج أعمال ’أنغامي‘ مع ’فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك‘، وهو ما سيساهم في تسريع وتيرة نمو ’أنغامي‘ ويعزز من نجاحها كشركة رائدة في مجال بث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.»

وأضاف:«قادت ’شعاع‘ في وقت سابق من العام الجاري جولة تمويل لشركة ’أنغامي‘، وتعمل عن كثب مع فريق عمل الشركة لتأمين الاستثمار الخاص في الأسهم العامة وتحقيق نجاح إدراجها في بورصة ناسداك.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإدراج في ناسداك وما يرافقها من إمكانية تعزيز السمعة والوصول إلى رأس المال سيساهم في دفع عجلة نمو الشركة».

لعبت «دينوفو» دور المستشار المالي، فيما لعبت شركة «وينستون آند سترون ذ.م.م.» دور المستشار القانوني لشركة «فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك» والشركة الأم «فيستاس ميديا كابيتال».

وقال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لأنغامي إيدي مارون: «كوننا شركة مدرجة في الولايات المتحدة يتيح لنا وصولاً إلى رأسمال النمو ومنصة عالمية هي الأفضل في العالم».

من جانبه، قال إيلي حبيب، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في «أنغامي»: «نحن فخورون بالمنتج والتكنولوجيا التي استطعنا تطويرها، وسيكون بإمكاننا الآن الاستثمار بشكل أكبر في الأبحاث والتطوير والابتكار لتقديم منتج يتخطى حدود الموسيقى إلى توفير تجارب ترفيهية رقمية شاملة، مع الحفاظ على العلاقة المناسبة بمستخدمينا وميزتنا الإقليمية». وبموجب الصفقة، ستندمج أنغامي مع فيستاس ميديا أكوزيشن كومباني المدرجة إدراجاً عاماً.

وتشمل العملية تعهداً بقيمة 30 مليون دولار من شركة شعاع كابيتال وعشرة ملايين دولار من الشركة الأم لشركة الاستحواذ.

وقدمت شعاع المشورة المالية، وقادت أيضاً جولة تمويل لأنغامي في العام الماضي.

لدى أنغامي، ومقرها أبوظبي، أكثر من 70 مليون مشترك مسجل وشراكات مع يونيفرسال ميوزيك جروب وسوني ميوزيك ووارنر ميوزيك جروب.

وقالت أنغامي: إن إيراداتها قفزت 80 بالمئة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، ومن المتوقع أن تزيد خمسة أضعافها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت أن الشركة يجب أن تكون لديها سيولة بنحو 142 مليون دولار في ميزانيتها العمومية عند إغلاق الصفقة، وهو ما من المتوقع أن يكون في النصف الثاني.



