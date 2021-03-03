«شيميرا كابيتال ليمتد» تُدرج صندوقاً في «دبي المالي»

دبي (الاتحاد) قرع سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال ليمتد المتخصصة في نشاط إدارة الأصول ومقرها أبوظبي، والمملوكة بالكامل لشركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م)، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي اليوم، احتفالاً بإدراج صندوق الاستثمار المتداول «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس» (كود بلومبيرج: CHAE) في سوق دبي المالي تحت رمز (CHAE).

وقد شارك في احتفالية إدراج الصندوق حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات المتعاونة مع شركة شيميرا كابيتال في إدراج الصندوق.

سيقوم صندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» الشريحة (A) - تراكمية العائد والمدرج بسوق دبي المالي بإعادة استثمار الأرباح دون تحمل المستثمرين أي مصاريف إضافية.

جدير بالذكر أن صندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» هو صندوق فرعي تحت مظلة الصندوق الأساسي «شيميرا يوسيتس ايكاف»، وهو أداة للاستثمار الجماعي في إدارة الأصول وفق القواعد التنظيمية الإيرلندية، وتتم إدارته بواسطة شركة «فاند روك مانجمنت كومباني اس.أيه» المتخصصة في مجال إدارة الأصول، علماً أن كلا الصندوقين الفرعي والأساسي يخضعان تنظيمياً ورقابياً للبنك المركزي الأيرلندي.

وفي هذا السياق، أعرب سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال ليمتد عن اعتزازه بإدراج صندوق الاستثمار المتداول الجديد بنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (يوسيتس)، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لتزويد المستثمرين بفرص غير مسبوقة للاستفادة من النمو الاقتصادي الجذاب في أسواق الإمارات.

ومن جانبه قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «يسعدنا الترحيب بإدراج صندوق الاستثمار المتداول «شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول» التابع لشركة شيميرا كابيتال في سوق دبي المالي. ويُعد هذا الإدراج هو الثاني من نوعه من قبل شركة شيميرا كابيتال في السوق في غضون ستة أشهر فقط، الأمر الذي يعكس التوسع المتزايد لهذه الفئة الجديدة من الأصول التي بادر السوق إلى توفيرها في إطار استراتيجيته لتنويع الأدوات المالية بما يوفر لجمهور المستثمرين أداة جديدة للاستثمار في مجموعة من الشركات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة».



