«أدنوك» تواصل جهودها لتعزيز مكانة «مربان» في أسواق النفط العالمية

أبوظبي (الاتحاد) في إطار جهودها لتعزيز مكانة خام مربان، وجعله مؤشراً سعرياً موثوقاً في أسواق النفط العالمية، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اليوم السماح لعملائها بالتداول الحر لجميع خامات النفط التي تنتجها والتي تشمل «مربان»، و«زاكوم العلوي»، و«داس»، و«أم لولو»، في الأسواق العالمية، وذلك ابتداءً من الشهر الأول لتداول العقود الآجلة لخام مربان الجديدة.

وتسهم هذه الخطوة في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي وخلق قيمة إضافية لأدنوك وعملائها، من خلال زيادة الطلب ورفع قيمة جميع أنواع النفط الذي تنتجه الشركة، وتوفير مرونة أكبر لعملاء أدنوك في إدارة مشترياتهم من النفط الخام وتمكينهم من إدارة مخاطر تقلبات السوق بشكل أفضل.



السماح بالتداول الحر

وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في أدنوك: «تعمل أدنوك تحت إشراف ومتابعة معالي الدكتور سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، على ضمان توفير الظروف اللازمة لتداول خام مربان بحرية ونجاحه كمؤشر سعري موثوق في الأسواق العالمية. ونحن على ثقة أن السماح بالتداول الحر للخامات التي تنتجها أدنوك سوف يسهم في خلق قيمة إضافية لأدنوك وعملائها، ويسهم في تعزيز جاذبيتها للعملاء والأسواق في جميع أنحاء العالم. وهذه خطوة مهمة جداً تأتي في الوقت الذي نستعد فيه لإطلاق العقود الآجلة لخام مربان الجديدة في 29 مارس».

بدء تداول العقود الآجلة

وتعتزم «بورصة إنتركونتيننتال» (ICE) إطلاق بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وبدء تداول العقود الآجلة لخام مربان، والأدوات المالية المشتقة التي يتم تسويتها نقداً مقابل الفروقات السعرية بين الخامات المختلفة، في 29 مارس 2021، على أن يتم تسعير العقود الآجلة لخام مربان قبل شهرين من التسليم. وكانت «بورصة إنتركونتيننتال» قد أكدت في فبراير أن عقود مربان الآجلة لشهر يونيو 2021 هي أول العقود التي سيتم تداولها في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وذلك في شهر أبريل 2021 ليتم تسليمها فعلياً في يونيو. ووفقاً لذلك، سيسمح لعملاء أدنوك بإعادة بيع إنتاج أدنوك من خامات النفط في الأسواق العالمية في يونيو 2021.

صادرات مربان

وأكدت أدنوك أيضاً أن شركة «أدنوك البرية»، المنتجة لخام «مربان»، أطلقت تقريراً شهرياً حول مدى توافر خام مربان للتصدير مع توقعات متجددة حول صادرات مربان المتاحة لمدة 12 شهراً. وتم إصدار التقرير الأول في 28 فبراير على الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك البرية» على الرابط (www.adnoc.ae/en/adnoc-onshore/murban-reporting). ويوفر هذا التقرير وضوحاً أكبر للأسواق حول كميات خام مربان المتاحة للتصدير.

وتتوقع أدنوك أن يسهم خام «مربان» بنحو 50% من السعة الإنتاجية المستهدفة للشركة والبالغة 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030. وتبلغ السعة الإنتاجية لأكبر أصول «أدنوك البرية» المنتجة لخام «مربان»، حقل بوحصا ومجموعة حقول جنوب شرق، 650 ألف برميل يومياً و630 ألف برميل يومياً على التوالي. وفي حقل باب العملاق التابع للشركة، تعمل الشركة على بناء المرافق والبنية التحتية اللازمة لزيادة السعة الإنتاجية من أكثر من 420 ألف برميل يومياً إلى 485 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2021.

توقيع اتفاقيات

وفي إطار الاستعدادات لتداول العقود الآجلة لخام مربان، وقعت أدنوك و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» اتفاقيات جديدة مع شركتي «رونجشنج للبتروكيماويات» و«يونيبك» الصينيتين حول تداول العقود الآجلة لخام مربان المقبلة. ويأتي ذلك عقب توقيع اتفاقيات سابقة مع شركات في الولايات المتحدة الأميركية واليابان.

وقال منج فانكيو، المدير العام لشركة «رونجشنج للبتروكيماويات سنغافورة»: «ستشارك ’رونجشنج‘ في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وتشتري خام أبوظبي وفقاً لأسعار العقود الآجلة لخام مربان لتوريده إلى الصين. ونحن على قناعة من أن العقود الآجلة لخام مربان ستلعب دوراً مهماً في تسعير النفط الخام العالمي، وستوفر المزيد من الموثوقية والاستقرار والشفافية والسيولة للسوق. وستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقة بين «رونجشنج»، وأدنوك، وفتح المزيد من فرص التعاون المشترك في المستقبل».

وتعد «رونجشنج الصينية للبتروكيماويات» شركة مدرجة في بورصة شنزن في الصين. وتشمل الأعمال الرئيسة للشركة تطوير وتصنيع وتوزيع المنتجات المكررة والبتروكيماويات والألياف الكيماوية، وتمتلك أكبر طاقة إنتاجية في العالم لحمض التريفثاليك النقي. وتمتلك «رونجشنج للبتروكيماويات» نسبة 51% من أسهم شركة «شيجيانج للبترول والكيماويات»، التي يعد مشروعها المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الأكبر في الصين بطاقة معالجة تصل إلى 40 مليون طن سنوياً.

تسعير النفط الخام

وبدوره، قال ليو يانج، مدير عام التداول في شركة «يونيبك آسيا»: «توفر لنا «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» المزيد من البدائل للتحوط وتحسين محفظة تسعير النفط الخام التابع لنا. وهي بالطبع خطوة جديدة من شأنها أن تبث المزيد من الحيوية والنشاط في عالم تداول وتجارة النفط، كذلك تعزيز آلية تسعير الخامات الخفيفة».

وتعد «يونيبك» الذراع التجارية لشركة «سينوبك»، وأكبر شركة للتداول والتجارة في الصين، وواحدة من الشركات العالمية الرائدة في تداول وتجارة وتوريد السلع الأساسية.

وتم تأسيس «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في «سوق أبوظبي العالمي»، المركز المالي الدولي المرموق الذي يطبق القانون العام الإنجليزي. وتعتبر «بورصة إنتركونتيننتال» (ICE) المشغل الرئيس لـ «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» والمساهم الرئيس فيها. وتتعاون أدنوك مع كل من «BP» و«GS Caltex» و«INPEX» و«ENEOS» (المعروفة سابقآ باسم JXTG) و«PetroChina»و«PTT»و«Shell» و«TOTAL (TOTSA) وVitol» و«بورصة إنتركونتيننتال» لإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة.