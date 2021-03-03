«تبريد» و«التمويل الدولية» تنشئآن منصة استثمارية للطاقة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت كل من الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. «تبريد»، شركة تبريد المناطق الرائدة عالمياً التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي عن خطتهما لإنشاء منصة استثمارية في سنغافورة، بهدف الاستثمار في تبريد المناطق وتقنيات التوليد الثلاثي وخدمة التبريد مع التركيز بشكل أساسي على الهند ثم دول جنوب شرق آسيا الأخرى.

تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من أنشطة التطوير المتواصلة لشركة «تبريد» في الهند، حيث أسست شركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل. كما سيسعى الطرفان إلى توفير خدمات تبريد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة كخدمة تُقدم من مصادر خارجية لمشاريع التطوير العقاري والمخططات العمرانية الرئيسية الجديدة وعمليات إعادة التطوير الجارية عبر المدن المستهدفة.

ويشهد الطلب على الطاقة في جنوب شرق آسيا نمواً أسرع بمعدل الضعف مقارنة مع بقية دول العالم. وتعد الهند، ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، ولا يزال التبريد المساهم الأكبر في هذا النمو مع توقعات خطة عمل التبريد للحكومة الهندية بزيادة الطلب بمقدار ثمانية أضعاف حتى عام 2038، كما أنه من المتوقع أن يضيف قطاع العقارات التجارية وحده ما يقدّر بـ 100 مليون طن تبريد خلال هذه الفترة.

وعلى الصعيد العالمي، توفر مرافق تبريد وتدفئة المناطق طرقاً أكثر فعالية من حيث التكلفة مع تقليل الانبعاثات الكربونية لتلبية احتياجات المدن من الطاقة، وفي الوقت نفسه تسريع انتقال المباني الخضراء إلى مبانٍ ذات اكتفاءها ذاتياً فيما يخص الطاقة. مع ذلك، لا يزال نموذج التبريد كخدمة في الهند غير منتشر نسبياً، حيث تتخذ شركات التطوير العقاري خيارات تقنية فردية ومتنوعة ويتولى كل منها تمويل نفقاتهم الرأسمالية ليعملوا ضمن منظومة مجزأة من مقدمي الخدمات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى توفير تكاليف دورة حياة الأصول الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة وتقديم خدمة تبريد أفضل، من خلال اعتماد معايير الصحة والسلامة المحسنتين

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «تتميز الهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى بحجمها واقتصادها الديناميكي، مما يجعلها لاعباً مؤثراً في نظام الطاقة العالمي، حيث تمر جميع الطرق المؤدية إلى قطاع الطاقة النظيفة العالمي المزدهر عبر الهند. ويساهم التبريد المستدام بدور مهم في تجسيد هذه الرؤية. ونحن بصفتنا شركة عالمية رائدة في إنشاء أسواق لخدمات التبريد، نفتخر بشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية التي تتمتع بحضور استشاري واستثماري بارز في المنطقة، للمساعدة في قيادة تطوير تبريد المناطق وأسواق التبريد كخدمة.»

وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات على مدى أكثر من 22 عاماً، أصبحت «تبريد» الشريك المفضل للمؤسسات والشركات الباحثة عن حلول تبريد صديقة للبيئة وتدعم أهداف الاستدامة من خلال تقليل الاستهلاك الإجمالي للطاقة وخفض انبعاثات الكربون. وبالاعتماد على 86 محطة تبريد، توفر شركة «تبريد» حالياً أكثر من 1.4 مليون طن تبريد لعدة مشاريع رئيسية، تشمل معالم معمارية بارزة مثل برج خليفة وأوبرا دبي ودبي مول وجامع الشيخ زايد الكبير وجزيرة المارية وجزيرة ياس ومترو دبي ومرفأ البحرين المالي، بالإضافة إلى مشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.