مؤشر: تباطؤ انكماش القطاع الخاص في مصر

القاهرة (رويترز) - أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثالث في فبراير، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة مع يناير، بعد أن ساعدت أنشطة خارجية في دعم الطلب.

وسجل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات 49.3 ارتفاعاً من 48.7 في يناير، لكنه ما زال دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت آي.إتش.إس: «كان معدل نمو الأعمال الأجنبية الجديدة هو الأكثر حدة منذ ما يقرب من عشر سنوات من جمع بيانات الدراسة. سجلت الشركات زيادة في العقود الجديدة بالإضافة إلى تحسن طفيف في النشاط السياحي. ومع ذلك، فقد أعاق ضعف إنفاق العملاء نمو الطلب الإجمالي، حيث ظلت الأسواق في حالة ركود بسبب الوباء».

وسجلت طلبيات التصدير الجديدة 56.3 في فبراير، ارتفاعاً من 52.4 في يناير و49.7 في ديسمبر.

وبدأ القطاع غير النفطي ككل الانكماش في ديسمبر، منهياً توسعاً استمر ثلاثة أشهر بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجدداً مما ثبط الطلب.

لكن انكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة تباطأ، إذ ارتفع مؤشر فرعي للإنتاج إلى 48.9 من 48.6 في يناير وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 49.1 من 48.0.

وقالت آي.إتش.إس: إن أعداد الوظائف واصلت الانخفاض، إذ لم تستبدل بعض الشركات الموظفين الذين غادروا طوعاً في مسعى لخفض تكاليف التوظيف، حتى في الوقت الذي رفعت فيه شركات أخرى التوظيف بسبب زيادة أعباء العمل.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدي آي.إتش.إس: إلى جانب بيانات ثقة الشركات، يعطي هذا إشارات واعدة للتوسع في الإنتاج، مع انحسار تأثير جائحة كوفيد-19.