النفط يرتفع بفضل التقدم في توزيع اللقاحات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ أدت مؤشرات على إحراز تقدم في توزيع لقاحات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، إلى انتعاش توقعات الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، بما يعادل 0.25 بالمئة، إلى 59.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش، متعافية بعد تكبد خسائر لثلاثة أيام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.38 بالمئة، إلى 62.94 دولار للبرميل بعد تكبد خسائر لأربعة أيام.

وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة "إجراءات التحفيز المستمرة، مع تسريع تطعيمات كوفيد-19، دعمت المعنويات".

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء إن بلاده سيكون لديها ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لجميع البالغين الأمريكيين بحلول نهاية مايو.