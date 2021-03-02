رئيس «أوبك»: سوق النفط تستعيد التوازن والجائحة لا تزال خطراً

لشبونة (رويترز) - قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط العالمية تستعيد التوازن بعد أن قوبل انهيار في الطلب بفعل جائحة كوفيد- 19 بقيود على الإنتاج من جانب المنتجين في المنظمة.

وقال رئيس أوبك ديامانتينو أزيفيدو لرويترز في مقابلة «أسعار الخام مستقرة نسبياً... نرى قدراً من التوازن بين الطلب والعرض. لكن بسبب وضع الجائحة الذي يمر به العالم ومع وصول موجات جديدة، قد نشهد وضعاً يقل فيه الطلب نتيجة إجراءات العزل. سيرتفع الطلب بالتأكيد مع تطعيم سكان العالم باللقاحات المضادة لكوفيد- 19».

وتجتمع أوبك ومصدرون رئيسيون آخرون مثل روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، اليوم ومن المتوقع أن يناقشوا السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً إلى السوق لمجاراة الطلب الذي من المرجح أن يعاود الارتفاع في وقت لاحق هذا العام مع تسارع وتيرة برامج اللقاحات.

لكن أزيفيدو، وهو وزير الموارد المعدنية والبترول في أنجولا ويشغل الرئاسة الدورية لأوبك، حذر من أن أي تفاقم للجائحة قد يدفع المنتجين إلى تقليص الإنتاج.

وقال «مستويات الإنتاج التي كانت مرغوبة في وقت التعديل الأحدث قد تتأثر سلباً بطبيعة الحال بسبب... جائحة كوفيد- 19 وسلالاتها».