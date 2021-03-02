«إعمار العقارية» و«إعمار مولز» تعتزمان الاندماج

دبي (الاتحاد) أعلنت، اليوم، شركة إعمار العقارية وشركة إعمار مولز أن مجلس إدارة كل منهما قد صوت على تقديم توصية إلى مساهمي كل منهما بدمج كامل أسهم الشركتيْن.

وقد حظي الاندماج المقترح بتأييد تام وتوصية أعضاء مجلس إدارة كل من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» (ممثلاً من خلال أعضائه المستقلين)، والذي سيؤدي إلى تعزيز مكانة «إعمار العقارية» كأكبر شركة عقارية متكاملة ومتنوّعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن تبوء كل من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» مكانة استراتيجية تتيح اقتناص الفرص المتاحة في السوق، وتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

وكجزء من الصفقة، سيتم إعادة تشكيل الأعمال الحالية لشركة إعمار مولز في شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية، على أن تواصل هذه الشركة التابعة تطوير وامتلاك محفظة متنوعة من مراكز التسوّق وأصول التجزئة المتميّزة، مع استمرار إدراج «إعمار العقارية» في سوق دبي المالي.

وسيتم تنفيذ الصفقة المقترحة كاندماج قانوني عن طريق تبادل الأسهم، حيث سيحصل مساهمو «إعمار مولز» (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كل سهم من أسهم «إعمار مولز»، بما يمثّل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق «إعمار مولز» في 1 مارس 2021، وهو آخر يوم تداول قبل هذا الإعلان، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط الأسعار المرجح بحجم التداول خلال الشهر الماضي حتى 1 مارس 2021.