الإمارات ثاني أكبر سوق عالمياً بالسعة المقعدية للرحلات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كأكبر سوق في السعة المقعدية للرحلات الجوية المجدولة، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، بـ 605 آلاف و315 مقعداً، مقارنة مع 587 ألفاً و885 مقعداً في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي» الدولية.

وأظهرت بيانات المؤسسة المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بعد سوق الولايات المتحدة الأميركية الذي حل في المركز الأول بنحو 1.218 مليون مقعد دولي، في حين جاءت ألمانيا في المركز الثالث بنحو 316 ألفاً و 314 مقعداً، وفرنسا في المركز الرابع بنحو 289 ألفاً و799 مقعداً.

وأوضحت بيانات للمؤسسة، أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات دولة الإمارات، ولمدة أسبوع ارتفعت بنسبة 3% في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، مقارنة مع الأسبوع الأخير من شهر فبراير.

وأفادت البيانات بأن طيران الإمارات جاءت في المرتبة 14 عالمياً ضمن قائمة أكبر 20 شركة طيران في السعة المقعدية خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من مارس الجاري، بإجمالي 473 ألفاً و591 مقعداً، بما يشكل نحو 78% من إجمالي السعة المقعدية للرحلات المجدولة في الدولة خلال هذا الأسبوع.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي، و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 27.2% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، والبالغة 2.222 مليون مقعد.