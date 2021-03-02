921 مليون درهم الإنفاق الإعلاني في الدولة خلال 2020

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ حجم الإنفاق الإعلاني في دولة الإمارات العربية المتحدة 921 مليون درهم خلال العام 2020، بحسب المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية «بارك» الذي أكد أن تعافي السوق بات يلوح في الأفق.

ورصد «بارك» تحسناً تدريجياً في مستوى الإنفاق الإعلاني في الدولة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مع استمراره عند مستويات أقل من العام 2019، حيث بلغ 78، و80، و82 مليون درهم على التوالي، خلال أشهر أكتوبر، ونوفمبر.

ولفت إلى زيادة الإنفاق الإعلاني لخمس فئات هي الأجهزة المنزلية، ومنتجات النظافة الشخصية ومنتجات العناية بالمنزل، والأغذية والمشروبات، والاتصالات والمرافق العامة، والتجارة والأعمال.

ومن جانبه قال سامي رفول، مدير ومؤسس المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية «بارك»، إنه على الرغم من موجة الانخفاض التي تعرض لها قطاع الإعلانات نتيجة تداعيات الجائحة، فإن انتعاش السوق بات يلوح في الأفق.

ووفق بيانات «بارك» شهد شهر مارس وأبريل ومايو، من العام الماضي أعلى نسب انخفاض في مستوى الإنفاق الإعلاني في الإمارات، مقارنة بالفترات ذاتها من العام 2019، حيث بلغت 24%،48%، 55%، على التوالي، لتهدأ بعدها وتيرة التراجعات ويستقر السوق تمهيداً لتسجيل أول ارتفاعات خلال العام 2021.

وقال رفول: إن التوقعات بالوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة يمكن تحقيقها، استناداً للتطورات الإيجابية بالسوق، لافتاً إلى أن قرب حلول شهر رمضان المبارك سيعطي دفعة كبيرة لقطاع الإعلانات. وأشار إلى أن الفعاليات التي يتم إطلاقها في الربع الأول، فضلاً عن العديد من الأحداث الأخرى التي تم تأجيلها من عام 2020 إلى عام 2021، ستسهم في تحقيق زخم كبير بحلول يونيو 2021.

وقال رفول: «ستتطور الاتجاهات واستراتيجيات القطاع للتعامل بكفاءة مع المستجدات بالسوق بما يسمح لتمهيد الطريق لفترة ما بعد الجائحة»

وأوضح أن نجاح مهمة مسبار الأمل، وانطلاق إكسبو 2020 والفعاليات العالمية التي يتم عقدها في أبوظبي ودبي ستشكل المحركات الرئيسة لصناعة الإعلانات خلال الفترة المقبلة.