«أبوظبي للتنمية» يبحث سبل التعاون مع حكومة بنين

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أمس في مقر الصندوق، معالي عبدالله بيو تشاني وزير الدولة المكلف بالتخطيط والتنمية في جمهورية بنين، بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي ودور الصندوق في دعم أولويات بنين التنموية لتحقيق التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: إن زيارة وزير التخطيط والتنمية في جمهورية بنين تعد فرصة مهمة للتباحث في كافة المجالات المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وبنين يسعيان إلى تطوير العلاقات المشتركة في كافة النواحي.

وأضاف أن الصندوق يحرص على توسيع نشاطاته التنموية في الدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية، لا سيما وأن المشاريع التي يمولها في أفريقيا حققت نتائج إيجابية، وساهمت بشكل ملموس في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وثمن معالي عبدالله بيو تشاني دور الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم بلاده ومساعدة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لمواجهة مختلف التحديات. وأشار إلى أن ما حققه الصندوق من إنجازات في مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية، يؤكد على الدور الفعّال الذي تقوم به دولة الإمارات في مساندة المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.