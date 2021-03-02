«الاتصالات» والحكومة الرقمية تعززان تمكين المواهب والكفاءات

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية SHRM؛ بهدف تمكين المواهب والكفاءات في «الهيئة»، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير قدرات الموارد البشرية وتنميتها بما يدعم منظومة العمل.

وتأتي الاتفاقية في سياق جهود «الهيئة» لتوفير مختلف سبل الدعم لفرق العمل وتطويرها بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لـ«الهيئة» في العديد من المجالات التي تشمل اكتساب المهارات الجديدة، وتعزيز أساليب إدارة المشاريع والمبادرات وفق أفضل الممارسات والأساليب العالمية.

وبهذه المناسبة، قال محمد الكتبي نائب مدير عام «الهيئة» لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة على تطوير كوادرها البشرية، من خلال خلق المناخ الإبداعي، وإطلاق المشاريع والخطط وعقد الاتفاقيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الكوادر الوظيفية، والعمل على اكتشاف مواهبهم التي يمكن تطويرها، والاستفادة منها في تحسين أدائهم الوظيفي، بما يساهم في تحسين الخدمات التي تقدمها (الهيئة)».

ومن جانبها، قالت أكال خانا- الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية ورئيس الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن مسرورون جداً بشراكتنا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ونتطلع لبدء رحلة بناء القدرات لفريق الموارد البشرية لديها، حيث تُعد الجمعية من أفضل الجهات العالمية لتأهيل الموارد البشرية».

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم وتنمية الكفاءات في «الهيئة»، وذلك بتسهيل التبادل المعرفي، وإتاحة فرص التواصل، كما تتضمن الاتفاقية دعوة موظفين مختارين من «الهيئة» والجمعية للمشاركة في فعاليات خاصة بالموارد البشرية التي يُنظمها أي من الطرفين أو يُشارك فيها في الدولة.