«الاتحادية للضرائب» تشارك في «الإمارات تبتكر»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2021» التي عقدت الأسبوع الماضي بهدف ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: إن مشاركة الهيئة في هذه الفعاليات جاءت في إطار استراتيجيتها لتشجيع الابتكار والتطوير والمساهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي، لتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء المستمر بها، استناداً إلى عوامل الإبداع وانطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات المتعاملين لتلبية تطلعاتهم وإسعادهم.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز الثقافة الابتكارية لدى موظفيها، من خلال تطبيق برامج وأنشطة متنوعة ومستمرة لتوفير مناخ عمل مُشَجِّع على الابتكار، لتطوير الخدمات المقدمة وأنظمة العمل الضريبية، وإرساء خطط مستقبلية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ووفقاً لمرتكزات مئوية الإمارات 2071، وتواكب المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، موضحاً أن الهيئة أطلقت عدة برامج وتطبيقات مبتكرة، وتسعى لإطلاق المزيد من الخدمات الذكية، حيث أصبحت تقنية المعلومات تلعب دوراً بارزاً في توفير بيئة مناسبة للتحول الذكي وضمان أمن وسرية المعلومات.

وقال: تسعى الهيئة الاتحادية عبر استراتيجيتها للابتكار إلى الوصول إلى الريادة العالمية بتطبيق آليات مبتكرة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالضرائب وتحصيلها.