«الاتحاد» شريك الطيران الرسمي لمنصة هب 71

أبوظبي (الاتحاد) وقعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع منصة HUB71 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، لدعم توسّع أصحاب المشاريع المبتكرة في أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستصبح الاتحاد شريك الطيران الرسمي لمنصة HUB71، ما يتيح لأكثر من 100 شركة عالمية ناشئة تنضوي تحت جناحها، إمكانية الحصول على أسعار تفضيلية، بالإضافة إلى تخصيص منصة حجوزات خاصة لتسهيل متطلبات سفرهم.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تتطلّع الاتحاد للتعاون مع منصة HUB71، المبادرة الرئيسية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21. فمن خلال هذا التعاون، ستتمكن الجهتان من لعب دور حيوي في دفع عجلة التطوّر والتنمية في الإمارة من خلال الاستثمار بالأعمال والمبتكرات والأفراد. وستدعم مذكرة التفاهم جهود الحكومة في تعزيز التنوّع الاقتصادي من خلال تشجيع وتحفيز الشركات التي تهتم بتطوير المبتكرات التكنولوجية في أبوظبي.»

وستبدأ الاتحاد، عبر هذه الشراكة، في الاستفادة من شبكة Hub71’s العالمية للتواصل مع مجموعة واسعة من الشركات الناشئة لإطلاق مبادرات قائمة على الابتكار، كما ستبحث في إيجاد مزيد من فرص التوجيه والإرشاد، وتنظيم ورش عمل وفعاليات مجتمعية متنوعة.

وقالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـHub71«»: «يشكل التواصل العالمي أهمية كبرى بالنسبة لمجتمعنا المتنامي من مؤسسي الشركات الناشئة، في حين يستعد العالم لفتح أبواب السفر والتنقل والتجارة. وتعكس شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران الأهمية التي نوليها لتوفير الفرص لرواد الأعمال لتوسيع نطاق أعمالهم المبتكرة إلى أسواق عالمية انطلاقاً من أبوظبي. وسنساهم معاً في تنمية مؤسسات التكنولوجيا القادرة على دعم قطاع الطيران من خلال تصدير الابتكارات الجديدة والجريئة.»

وقع مذكرة التفاهم محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، وحنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71.