شراكة بين برنامجي «مكافآت أدنوك» و«بسمات اتصالات»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت اليوم، شركة أدنوك للتوزيع عن إضافة المزيد من المزايا لأعضاء برنامج الولاء الخاص بالشركة، مكافآت أدنوك، من خلال شراكة جديدة مع برنامج مكافآت بسمات التابع لشركة اتصالات.

ويستطيع أعضاء البرنامجين تبادل النقاط بينهما لتحقيق أقصى استفادة من عضويتهم.

ووفقاً للشراكة الجديدة، يستطيع أعضاء برنامج مكافآت أدنوك استبدال 15 نقطة مكافآت أدنوك مقابل نقطة بسمات واحدة باستخدام تطبيق أدنوك للتوزيع.

ويستطيع أعضاء برنامج بسمات استبدال نقطة بسمات واحدة مقابل ست نقاط مكافآت أدنوك باستخدام تطبيق بسمات.

وبالإضافة إلى إمكانية استبدال النقاط، يستطيع العملاء الاستفادة من العروض المتاحة والخصومات التي يوفرها البرنامجان، إضافة إلى العديد من العروض الحصرية المقدمة من الشركاء والتي تتضمن عروض اشتر واحداً واحصل على الثاني مجاناً، بالإضافة إلى خصومات تصل حتى 50٪ من العديد من العلامات التجارية الرائدة في الإمارات في مجالات الترفيه والصحة والمطاعم وغيرها.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «لقد نجح برنامج مكافآت أدنوك في أن يكون أول برنامج ولاء يقوم على نظام جمع النقاط لموزع وقود في الدولة، حيث حقق البرنامج إنجازاً كبيراً في شهر ديسمبر من العام الماضي عندما تخطى عدد مشتركيه عتبة المليون عضو».

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات: «يسعدنا الترحيب ببرنامج مكافآت أدنوك ضمن شبكة مكافآت بسمات للولاء، والذي سيتيح لمشتركي برامج بسمات ومكافآت أدنوك تحقيق الاستفادة المثلى من عضويتهم.

نحن نسعى دوماً لتقديم أعلى قيمة لعملائنا في اتصالات من خلال تعزيز الاستفادة من الشراكات الناجحة وتقديم خدمات مبتكرة».