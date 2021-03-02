مركز «الغاليريا» يستقبل 22 مليون زائر خلال 2020

أبوظبي (الاتحاد) نجح «الغاليريا جزيرة الماريه» في استقبال أكثر من 22 مليون زائر، إلى جانب تمكنه من إثراء خيارات التسوق لرواده بافتتاح أكثر من 86 متجراً جديداً، كما حقق نمواً مضاعفاً في المبيعات. وجاء هذا الأداء القوي في ظل الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، والتقيد بأعلى معايير الصحة والسلامة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الغاليريا كوجهة رائدة للتسوق والترفيه في إمارة أبوظبي.

وقال بيان صادر اليوم: «سيواصل الغاليريا إثراء قطاع التسوق والترفيه في المنطقة، من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات وإطلاق العلامات التجارية الجديدة، التي تؤسس أعمالها للمرة الأولى على مستوى المنطقة والعالم».

وسجل الغاليريا نمواً مضاعفاً خلال عام 2020 وذلك على الرغم من تأثير الإغلاق وقيود الصحة والسلامة التي فرضت خلال النصف الأول من العام. وقد تواصل هذا المسار الإيجابي حتى نهاية العام مدعوماً بثقة المستهلكين ورواد المركز، وكذلك حرص الغاليريا على اعتماد أعلى معايير الصحة والسلامة، إلى جانب البرنامج المتكامل من الحملات الترويجية والعروض المتميزة التي طرحها المركز. وقد شهدت الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2020 (من سبتمبر إلى ديسمبر) أعلى معدل للمبيعات، حيث زادت بنسبة 18% عن مثيلاتها لنفس الفترة من عام 2019.

وقال ديفيد روبنسون، مدير عام الغاليريا: «استطعنا في الغاليريا وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها العالم خلال عام 2020، والمتمثلة في تفشي فيروس كوفيد-19 والتركيز الكبير على قضايا الصحة والسلامة العامة، استطعنا تحقيق أداء إيجابي من حيث نمو المبيعات، إلى جانب افتتاح 68 متجراً جديداً تضمنت عدداً من العلامات التجارية التي تؤسس أعمالها لأول مرة في إمارة أبوظبي، لنتمكن بذلك من اختتام عام 2020 بصورة مثالية وبتحقيق نمو مبيعات مضاعف. وقد أظهر هذا الأداء القوي قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وجاء تتويجاً لجهودنا المستمرة بهدف توفير أفضل التجارب والعروض الحصرية لعملائنا، ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح والتميز خلال عام 2021».