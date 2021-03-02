«دبي للذهب والسلع» تطلق العقود الآجلة للروبية الباكستانية

دبي (الاتحاد) أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن خططها لإطلاق عقد آجل للروبية الباكستانية قريباً، لتكون بذلك أول بورصة مرخصة تطلق هذا العقد على مستوى العالم.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يسرّ بورصة دبي للذهب والسلع الإعلان عن استعدادها لإطلاق عقد آجل للروبية الباكستانية، في إطار جهودنا لتلبية المتطلبات المتغيرة لأعضائنا.

ويأتي إطلاق هذا العقد بعد إجراء أبحاث موسّعة في السوق وجمع آراء وملاحظات أعضائنا، حيث يعتبر أول ابتكار من نوعه لأي بورصة مرخصة.»

وتبلغ قيمة العقد 2.000.000 روبية باكستانية «عملة العقد الأساسية»، ويجري تداوله وتسويته النقدية بالدولار الأميركي على أساس السعر المرجعي المعلن في آخر يوم تداول.

وسيساهم هذا العقد، المقرر طرحه للتداول قريباً، في تمكين المشاركين في السوق بالمنطقة من توسيع فرصهم للتداول في السوق الباكستانية.

وارتفعت تداولات العقود الآجلة للفضة في بورصة دبي للذهب والسلع خلال شهر فبراير بنسبة 348.35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال شهر فبراير، كان الاهتمام القوي بالمعادن الثمينة يوافق التوجهات العالمية السائدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره في وقت سابق من الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات جرّاء تقلبات السوق.

وسجّلت بورصة دبي للذهب والسلع ثالث أعلى معدّل اهتمام مفتوح للعقود الآجلة المتجددة لليورو منذ إطلاقها، وذلك بواقع 1623 عقداً، في ضوء سعي الأعضاء والمشاركين في السوق إلى إدارة المخاطر التي تواجههم.

وبالإضافة إلى ذلك، سجّلت بورصة دبي للذهب والسلع زيادة كبيرة في تداولات العقود الآجلة للروبية الهندية في نهاية الشهر نتيجة تقلبات السوق، حيث شهدت الروبية الهندية أكبر انخفاض لها في 11 شهراً، مما جعل بورصة دبي للذهب والسلع تسجّل اهتماماً شهرياً مفتوحاً بلغ 168.000 عقد، وحجم تداولات إجمالية بلغت 121.570 عقداً في يوم الجمعة 26 فبراير 2021.