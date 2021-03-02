قفزة في العجز التجاري التركي

إسطنبول (رويترز) أظهرت بيانات وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري لتركيا بلغ 3.36 مليار دولار في فبراير، بزيادة 10.7 بالمئة عن العام السابق، بينما زادت الصادرات 9.6 بالمئة، مسجلة مستوى قياسياً مرتفعاً على أساس شهري.

وزادت الصادرات إلى 16.012 مليار دولار الشهر الماضي، بينما زادت الواردات 9.8 بالمئة إلى 19.37 مليار دولار، بحسب البيانات التي أعلنتها أيضاً وزيرة التجارة روهصار بكجان في مؤتمر صحفي.