محمد المرزوقي رئيساً للخدمات المصرفية العالمية في «أتش أس بي سي»

دبي (الاتحاد) عين بنك HSBC محمد المرزوقي لتولي منصب رئيس الخدمات المصرفية العالمية في دولة الإمارات، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية.

ويأتي هذا المنصب الوظيفي الذي تم إنشاؤه مؤخراً ضمن بنك HSBC، ليعكس مدى طموح البنك لتنمية أعماله في الإمارات وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مما يعزز مكانته كبنك دولي رائد في المنطقة. وشغل محمد سابقاً منصب رئيس التغطية الائتمانية لإمارة أبوظبي ضمن إدارة الخدمات المصرفية العالمية لدى HSBC.

ويستثمر بنك HSBC لتوفير الدعم لعملائه من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات تعاملاتهم المصرفية والاستثمارية، إلى جانب خطط البنك لتوسيع إمكاناته وقدراته الرائدة في السوق في مجال التمويل المستدام والبنية التحتية الذكية والتجارة الرقمية وتدفقات رأس المال. وسيلعب محمد دوراً رئيسياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية وإدارة علاقات HSBC مع عملاء الخدمات المصرفية العالمية في دولة الإمارات.

ومن الناحية الإدارية، يعمل محمد المرزوقي تحت إدارة كل من عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود وجاريث توماس، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.